الأول مكرر علمي علوم لـ"الفجر": أمنيتي الالتحاق بطب أسيوط.. وشقيقتي الكبرى قدوتي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قال أحمد عبدالناصر محمد، الفائز بالمركز الأول مكرر علمي علوم بمحافظة أسيوط، أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب بجامعة أسيوط، ويكون مثل شقيقته الكبرى التي يتخذها قدوة ومثل أعلى وذلك لكونها الأولى على دفعتها طوال فترة دراستها بكلية الطب، فهو يريد أن يسير على نهجها ويصبح مثلها في التفوق.

وأضاف أحمد عبدالناصر، خلال حديثه مع "الفجر"، أنه سيفكر في أي منحة تعليمية قد تعرض عليه مثلما يحدث عادة مع الأوائل كل عام، لافتا إلى أنه لديه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه ليس بنشيط عليها فهو يتابعها في أضيق الحدود، فكان أصدقاؤه ومذاكرته يشغلان كل وقته، فضلا عن أنه لم يأخذ دروسا خصوصية سوى هذا العام فقط.

وأكد الأول مكرر علمي، أن الصف الثالث الثانوي ليس بالصعب فهو يحتاج إلى الجدية والثقة بالنفس طوال الوقت.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة، معقبا: "تكريما للأوائل علينا ذكر أسمائهم والمحافظات التي ينتمون لها".

وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأول مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي علوم هو أحمد السيد برعي السيد بمجموع 410 درجة من محافظة بني سويف. 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الأول على شعبة علمي رياضة هو عمر عبدالسميع عبدالجواد بمجموع 410 ومن محافظة القليوبية، لافتا إلى أن الطالبة علا أحمد سعد هى الأولى منفردة على الشعبة الأدبية بمجموع 409 ومن محافظة القليوبية، متابعا أن الطالبة سامية محمد عبدالرحمن هى الأولى على المكفوفين بمجموع 395.5 درجة.

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