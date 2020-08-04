الأولى على الثانوية العامة بالغربية: لم أتوقع النتيجة.. والتصحيح أنصفني

حصلت مريم محمود إسماعيل الطالبة بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على المركز الأول مكرر شعبة "علمي علوم" ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.





وقالت الطالبة مريم إسماعيل، إن النتيجة كانت مفاجأة بالنسبة لها ولم تكون متوقعة أن تكون من ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ولفتت إلى أن هناك بعض النقاط في بعض أسئلة الامتحانات كانت متوقفة على التصحيح، وأنه الحمد الله التصحيح أنصفها، والدليل على ذلك وجودها ضمن الأوائل على الجمهورية.





وأضافت مريم: "كانت الامتحانات هذا العام في ظروف متوترة ومختلفة عن أى عام، نظرا لظروف أزمة كورونا، ولكن بفضل ربنا ودعم والدي ووالدتي وأخوتي الدائم، تخطيت تلك الظروف، لأكون من بين أوائل الثانوية العامة على الجمهورية"، مؤكدة أنها لم تحدد حتى الأن أمنيتها أو رغبتها في الالتحاق بكلية بعينها.





كما قالت والدة الطالبة، إن مريم لها اثنين أشقاء الأكبر "أحمد" بكلية هندسة الإسكندرية، والثانية الصغرى بعد مريم "سلمى" بالصف الأول الإعدادي، وأنها سألت مريم عن رغبتها في الالتحاق بالكلية، ولكنها طالبتها بالتمهل حتى تطلع على الكليات والتعرف على طبيعة الدراسة، لتحدد أمنيتها لاختيار الكلية التي سترغب في الالتحاق بها، ولكنها تمنت لها أن تلتحلق بكلية الطب.





وعلى جانب آخر، هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 على مستوى المحافظة بشعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.





وحصدت محافظة الغربية هذا العام 3 مراكز على مستوى الجمهورية، وهى:

المركز الأول للطالبة مريم محمود احمد اسماعيل المركز الأول مكرر علمى علوم بمجموع 410 إدارة السنطة التعليمية، والطالب أشرف أحمد أبو عريضة المركز الثالث مكرر علمى رياضة بمجموع 409.5 إدارة بسيون التعليمية، والطالب عبد العاطي سلطان عطية عيسي رحاب المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 إدارة كفر الزيات التعليمية.



