الصحة تحسم جدل تغير شراسة فيروس كورونا

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا بدأ ينحسر، وأعداد الإصابات والوفيات انخفضت بشكل كبير، منوها بأن منظمة الصحة العالمية نفت وجود أي تغير في شراسة فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.





وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إلى أن انتقال فيروس كورونا عبر الهواء لم يثبت وليس له أي كيان من الصحة، حيث تنتقل العدوى حتى الآن عن طريق الرذاذ.





وأضاف أن التخوف من انتقاله عبر الهواء يكون فقط في مناطق معينة مثل داخل العنايات المركزة، أو داخل معامل سحب العينات، حيث يظل الفيروس قليلا في الهواء.





وعن عيادات الأسنان داخل المستشفيات، أوضح أن أطباء الأسنان عملهم حساس، ويفضل أن يأخذ المرضى موعد، ويدخلوا العيادة في نظام، منوها بأن مناطق العيادات ستكون من المناطق المزدحمة ولهذا يجب ارتداء الكمامة، مضيفا أن الكمامة القماشية تحمينا عندما يكون المصاب هو من يرتديها، وإنما إذا لم يرتديها المصاب والأصحاء هم من يرتدون سيكون هناك شك في مقدرتها على الحماية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.



