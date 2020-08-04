Dirct Link | احصل Now على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (هات نتيجتك حالا)

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس، والذي أتاحته وزارة التربية والتعليم لإعلان النتائج عليه فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.





وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم اعتماد النتيجة رسميًا اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 في تمام الساعة 10:30، ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج، وتابع سوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد.





يشار إلى أن النتائج لهذا العام، سوف تعلن مباشرة عقب الاعتماد اليوم الثلاثاء بساعات قليلة على موقع الوزارة الرسمي.





ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس، عقب تفعيل الرابط ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم- بوابة الثانوية العامة.





وجاءت المؤشرات بنسبة النجاح هذا العام مطمئنة للغاية، وقد ترتفع عن العام الماضي بمعدل بسيط، لافتًا إلى أن نسبة النجاح الثانوية العامة 2019 جاءت 78.6%؜.





ويصل عدد الأوائل أكثر من 30 طالبا، ولفت المصدر إلى ان قائمة الأوائل المبدئية للثانوية العامة 2020، تضم طلابا من القاهرة والجيزة، وكذا من محافظات الصعيد.





امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بدأت 21 يونيو وانتهت 21 يوليو الجاري، ووصل عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة 667 ألفا و315 طالبا/طالبة وعدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وعدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





ويمكنكم الآن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسمورقم الجلوس من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم عبر اللينك التالي ( اضغط هنا ).



