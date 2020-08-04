الخميس.. أسامة كمال يقدم حلقة خاصة عن قناة السويس في أول ظهور له على قناة "المحور"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
أعلن الإعلامي أسامة كمال، أن أول ظهور له على قناة المحور، سيكون من خلال حلقة خاصة يقدمها بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس، على أن يكون ظهوره الرسمي في برنامج "90 دقيقة" بعد تطويره، يوم السبت القادم الموافق 8 أغسطس.


وكشف الإعلامي أسامة كمال عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن البرومو الخاص بالحلقة، والذي يظهر خلاله داخل قناة السويس، موجها عدة رسائل بعنوان "عاش"، كان نصها: "عاش كلمة دايما المصريين بيقولوها لأي حد عمل حركة جدعنة أو نجح أو عمل حاجة كبيرة.. ومن هنا بنقول عاش لكل رجل مد ايده وحفر القناة من 150 سنة، تمثال بيخلدهم موجود خلفي رغم إنهم يستحقوا 120 ألف تمثال لـ120 ألف شهيد. عاش حتى لو مش عايشين.. عاش الرجال اللي عدو القناة سنة 73، وجابولنا النصر والكل كان بيقول مستحيل.. عاش اللي حفر القناة الجديدة في 2015 رغم إن العالم كله قال مستحيل إنها تتحفر في سنة واحدة بس، لكنهم قدروا يحفروها وكمان يشغلوها.. بنقولكم يا رجاله للي عايش منكم وللي استشهد عاش، ربنا يخليكم لمصر، وربنا يخلي مصر دايما رافعة راسها لفوق برجالتها وبولادها".

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