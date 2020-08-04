بغدادى بيج باند في أوبرا القاهرة والإسكندرية





يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية الى جانب مختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها برازيل ، مزاج جيد , موجة , ابريل في باريس , كرنفال لوس ريوس , مامبو جامبو، شيئ صغير مجنون يدعي الحب , نيويورك نيويورك, رقصة القمر , حلق بى الي القمر ، غنى غنى واهل المحبة.





يذكر ان‪ ‬الدكتور مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة ، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003 ، اسس فرقته بغدادي باند عام1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية في الفترة من العشرينيات وحتى اربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين علي مختلف الآلات الموسيقية ، شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه .

حفلان لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى يقاما بأوبرا القاهرة والإسكندرية وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ٧ اغسطس على مسرح النافورة ومساء الاحد 9 اغسطس على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية ".