بغدادى بيج باند في أوبرا القاهرة والإسكندرية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
حفلان لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى يقاما بأوبرا القاهرة والإسكندرية وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ٧ اغسطس على مسرح النافورة ومساء الاحد 9 اغسطس على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية ".

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية الى جانب مختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها برازيل ، مزاج جيد , موجة , ابريل في باريس , كرنفال لوس ريوس , مامبو جامبو، شيئ صغير مجنون يدعي الحب , نيويورك نيويورك, رقصة القمر , حلق بى الي القمر ، غنى غنى واهل المحبة.

يذكر ان‪ ‬الدكتور مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة ، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003 ، اسس فرقته بغدادي باند عام1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية في الفترة من العشرينيات وحتى اربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين علي مختلف الآلات الموسيقية ، شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه .

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يجرد الرجاء الرجاء من نجمه الأول

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخارجية الروسية: سنرد على نشر صواريخ أمريكية في أي منطقة

الآن

"الصحة العالمية" تصدم الجميع بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 4 ساعات

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 9 ساعات

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تعرف على توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم

منذ ساعة و نصف

بايرن ميونيخ يقاتل على ضم موهبة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

12:03 م

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

09:00 ص

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

11:36 ص

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا