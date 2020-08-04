قتيلان و8 مصابين في انفجار منجم بولاية سطيف بالجزائر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:22 م
الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين وإصابة 8 أخرين، في انفجار منجم بولاية سطيف شمال شرقي الجزائر.

 

وفي سياق آخر، تمكن الجيش الجزائري من تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية شرقي البلاد خلال عملياته العسكرية المتواصلة للقضاء على الإرهابيين في عدد من مناطق البلاد الشرقية والوسطى.

 

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إن وحدة عسكرية للجيش الوطني الشعبي تمكنت أثناء عملية تمشيط بمنطقة كاف مختار بولاية باتنة (شرق) من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية.

 

كما دمر القوات العسكرية قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بمحافظة عين الدفلى (وسط)، حيث تستمر عملية التمشيط العسكرية عن جماعة إرهابية قتلت 3 جنود الأسبوع الماضي.

 

وتعرف المناطق الشرقية والوسطى من الجزائر بكثرة سلاسلها الجبلية والتي كانت معقلاً للجماعات الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي، تحصنت بها لاستهداف قوات الجيش وارتكبت عمليات إبادة جماعية ضد سكان القرى المحيطة بها.

 

وخلال الأعوام الأخيرة نفذ الجيش الجزائري عدة عمليات استباقية ضد ما تبقى من الجماعات الإرهابية، حيث تمكن من محاصرتها وتضييق الخناق عليها وقطع الإمدادات عنها وشل حركتها وفق تصريحات مسؤولين عسكريين.

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