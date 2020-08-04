مقتل انتصار في فيلم "هيكل نظمي" لـ رامز جلال

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تُشارك الفنانة انتصار في فيلم "هيكل نظمي" مع الفنان رامز جلال،وتقتل خلال الأحداث، ويتورط رامز فى هذا الأمر، و دار آخر مشهد فى الفيلم حول إصطدام قطارين ويسعى رامز جلال لانقاذ الموقف بعد حدوث الإنفجار.



والفيلم يُشارك في بطولته رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، و يعتبر الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد تقديمهم فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة" .



ويجسد رامز جلال خلال الأحداث شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، بالإضافة إلى أنه يُعاني من النحافة، ويناقش المشاكل التى يتعرض لها المصابون بالنحافة والتي يلجاؤن لكثير من الأطباء لحل هذا الأمر، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويتعرض أيضًا لعدة أزمات عديدة، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه فى تلك الأزمات.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة انتصار الدرامية مشاركتها في مسلسل "اتنين فى الصندوق" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمود البزواي، حجاج عبد العظيم، وهو من إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد.





