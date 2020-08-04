أحمد زاهر ضيف "الراديو بيضحك على 9090".. الليلة
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:03 م
يحل الفنان أحمد زاهر، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك على 9090"، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.
ويتحدث أحمد زاهر خلال اللقاء عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى وظهر فيها بجوارها على "البيسين".
ويكشف زاهر خلال الحلقة آخر ما وصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولابنته "ليلى".
كما يكشف عن أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع ابنته ليلى، معلنًا تحديه لكل من تنمر بابنته وبه، وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسىء له ولأسرته .
ويتحدث أيضا عن شخصية "فتحى" شرير مسلسل "البرنس" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وكيف استعد لها ؟ وهل يمكن أن يكررها أم لا ؟ ومخاوفه من حصر المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع، ووصل كره البعض لها إلى كتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع سوشيال ميديا بالقتل.
ويسلط زاهر الضوء على كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدى البدلة الحمراء ويواجه حبل المشنقة.