أحمد زاهر ضيف "الراديو بيضحك على 9090".. الليلة

يحل الفنان أحمد زاهر، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك على 9090"، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.





ويتحدث أحمد زاهر خلال اللقاء عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى وظهر فيها بجوارها على "البيسين".





ويكشف زاهر خلال الحلقة آخر ما وصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولابنته "ليلى".





كما يكشف عن أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع ابنته ليلى، معلنًا تحديه لكل من تنمر بابنته وبه، وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسىء له ولأسرته .





ويتحدث أيضا عن شخصية "فتحى" شرير مسلسل "البرنس" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وكيف استعد لها ؟ وهل يمكن أن يكررها أم لا ؟ ومخاوفه من حصر المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع، ووصل كره البعض لها إلى كتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع سوشيال ميديا بالقتل.





ويسلط زاهر الضوء على كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدى البدلة الحمراء ويواجه حبل المشنقة.