أحمد زاهر ضيف "الراديو بيضحك على 9090".. الليلة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
يحل الفنان أحمد زاهر، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك على 9090"، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

ويتحدث أحمد زاهر خلال اللقاء عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى وظهر فيها بجوارها على "البيسين".

ويكشف زاهر خلال الحلقة آخر ما وصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولابنته "ليلى".

 كما يكشف عن أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع ابنته ليلى، معلنًا تحديه لكل من تنمر بابنته وبه، وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسىء له ولأسرته .

ويتحدث أيضا عن شخصية "فتحى" شرير مسلسل "البرنس" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وكيف استعد لها ؟ وهل يمكن أن يكررها أم لا ؟ ومخاوفه من حصر المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع، ووصل كره البعض لها إلى كتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع سوشيال ميديا بالقتل.

 ويسلط زاهر الضوء على كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدى البدلة الحمراء ويواجه حبل المشنقة.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تصدم الجميع بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 19 دقيقة

كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ 35 دقيقة

الزمالك يجرد الرجاء الرجاء من نجمه الأول

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

منذ ساعة

تعرف على توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم

منذ ساعة و 25 دقيقة

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يقاتل على ضم موهبة برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

دوري أبطال أوروبا يهدد انضمام لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

12:03 م

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

09:00 ص

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

11:36 ص

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا