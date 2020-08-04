بنسبة نجاح 81.5%.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 والأن الاستعلام عنها برقم الجلوس





اعتمد منذ قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، بنسبة نجاح بلغت 81.5% اتاحتها خلال ساعات على الموقع الرسمي للوزارة.





نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 الترم الثاني





وقد خصصت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر على موقعها الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020، عبر موقع الوزارة من خلال الرابط ( رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي ) وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس





الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

