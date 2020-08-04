بنسبة نجاح 81.5%.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 والأن الاستعلام عنها برقم الجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر

اعتمد منذ قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، بنسبة نجاح بلغت 81.5% اتاحتها خلال ساعات على الموقع الرسمي للوزارة.

نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 الترم الثاني

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر على موقعها الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020، عبر موقع الوزارة من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي) وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا). 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم نتيجه الثانويه العامه 2020 نتيجة الثانوية العامه نتيجة الثانوية العامة رابط مباشر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الثانوية العامه

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 9 ساعات

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ حوالي 4 ساعات

كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

منذ ساعة

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

دوري أبطال أوروبا يهدد انضمام لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ 33 دقيقة

الزمالك يجرد الرجاء الرجاء من نجمه الأول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بايرن ميونيخ يقاتل على ضم موهبة برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"الصحة العالمية" تصدم الجميع بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

12:03 م

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

09:00 ص

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

11:36 ص

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا