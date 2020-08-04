وزير التنمية المحلية يتابع مستجدات برنامج التنمية في صعيد مصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع عدد من ممثلي البنك الدولي لمتابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر برئاسة أوليفر برادت مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة وجاد سلهاب، كبير مسئولي تنمية القطاع الخاص بالبنك والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسئول عن فريق الدعم الفني للبرنامج.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج.

وفى بداية اللقاء قدم اللواء محمود شعراوى، الشكر لفريق وخبراء البنك الدولى على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية وتقديم كل الدعم لبرنامج التنمية المحلية، مشيدًا بجهود البنك الدولي في دعم كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات والمجالات على أرض المحافظات المصرية.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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