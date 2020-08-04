برلمانية تهنئ طلبة الثانوية العامة: النتيجة ليست نهاية المطاف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
هنأت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، طلبة الثانوية العامة الناجحين بإعلان نتيجتهم اليوم، وخاصة طلاب محافظة الإسماعيلية، متمنية التوفيق لهم في الحياة الجامعية لاحقا.

وقالت النائبة، إن هذه الدفعة من الثانوية العامة عانت بسبب تزامن امتحاناتها مع جائحة فيروس كورونا، إلا أن الدولة نجحت في إتمام عامهم الدراسي والامتحانات دون خطورة عليهم.

وأكدت: "أثبت الدكتور طارق شوقي أن مشروعه لتطوير التعليم جدير بالثقة والدعم مع إثبات قدرته على تطوير المنظومة برمتها".

ووجهت النائبة رسالة لطلبة الثانوية العامة قائلة: "النتيجة ليست نهاية المطاف ولا يجب أن يحزن أحد لأنه لم يحقق ما يتمنى خاصة وأن المرحلة الجامعية هي الأهم ولا توجد كلية أفضل من الأخرى ولكن لكل طالب مهارات تناسب كلية غير الأخرى ويجب أن يبحث عن التي تناسب مهاراته حتى يضمن استمتاع بالدراسة وتفوق".

وتمنت النائبة كامل التوفيق لمن حالفهم مجهودهم خلال العام ونجحوا في تحقيق امانيهم، مضيفة: اعانكم الله على المرحلة المقبلة فهي الأصعب عكس ما تعتقدون".

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة، معقبا: "تكريما للأوائل علينا ذكر أسمائهم والمحافظات التي ينتمون لها".

وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأول مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي علوم هو أحمد السيد برعي السيد بمجموع 410 درجة من محافظة بني سويف. 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الأول على شعبة علمي رياضة هو عمر عبدالسميع عبدالجواد بمجموع 410 ومن محافظة القليوبية، لافتا إلى أن الطالبة علا أحمد سعد هى الأولى منفردة على الشعبة الأدبية بمجموع 409 ومن محافظة القليوبية، متابعا أن الطالبة سامية محمد عبدالرحمن هى الأولى على المكفوفين بمجموع 395.5 درجة.

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