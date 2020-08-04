برلمانية تهنئ طلبة الثانوية العامة: النتيجة ليست نهاية المطاف

هنأت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، طلبة الثانوية العامة الناجحين بإعلان نتيجتهم اليوم، وخاصة طلاب محافظة الإسماعيلية، متمنية التوفيق لهم في الحياة الجامعية لاحقا.





وقالت النائبة، إن هذه الدفعة من الثانوية العامة عانت بسبب تزامن امتحاناتها مع جائحة فيروس كورونا، إلا أن الدولة نجحت في إتمام عامهم الدراسي والامتحانات دون خطورة عليهم.





وأكدت: "أثبت الدكتور طارق شوقي أن مشروعه لتطوير التعليم جدير بالثقة والدعم مع إثبات قدرته على تطوير المنظومة برمتها".





ووجهت النائبة رسالة لطلبة الثانوية العامة قائلة: "النتيجة ليست نهاية المطاف ولا يجب أن يحزن أحد لأنه لم يحقق ما يتمنى خاصة وأن المرحلة الجامعية هي الأهم ولا توجد كلية أفضل من الأخرى ولكن لكل طالب مهارات تناسب كلية غير الأخرى ويجب أن يبحث عن التي تناسب مهاراته حتى يضمن استمتاع بالدراسة وتفوق".





وتمنت النائبة كامل التوفيق لمن حالفهم مجهودهم خلال العام ونجحوا في تحقيق امانيهم، مضيفة: اعانكم الله على المرحلة المقبلة فهي الأصعب عكس ما تعتقدون".



