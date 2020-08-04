انفجار داخل مصنع للكيميائيات بالصين وسقوط قتلى وجرحى

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:52 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلن موقع BJD، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة هوبي الصينية.

 

ووقع الحادث الليلة الماضية في منشأة لإنتاج المواد الكيميائية في بلدة ليوهي بمدينة سانتياو، وبحسب المعلومات المتوفرة مع حلول الساعة 7:00 (02:00 بتوقيت موسكو) من صباح اليوم الثلاثاء، أدى الانفجار إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

 

وأفاد الموقع، بإرسال 14 عربة إطفاء وأكثر من 100 من رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. وأوقفت المؤسسة الإنتاج تماما، ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

 

وقد انفجرت شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال في الصين، في يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وتم نقل 166 آخرين إلى المستشفى. وقع الحادث على الطريق السريع G-15.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصنع للكماويات قتلى وجرحى انفجار الصين

أخبار تهمك

تعرف على توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

دوري أبطال أوروبا يهدد انضمام لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

منذ ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ حوالي 4 ساعات

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ 33 دقيقة

"الصحة العالمية" تصدم الجميع بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يجرد الرجاء الرجاء من نجمه الأول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يقاتل على ضم موهبة برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل 6 أشخاص بانفجار في مصنع كيميائي بالصين

أبرزها "الولايات المتحدة تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شاهد.. لحظة الانفجار الضخم قرب مصنع للكيميائيات شمالي الصين

قتلى وجرحى إثر انفجار انفجار محطة وقود في بريطانيا

عاجل.. مقتل 7 وإصابة 2 في تسمم بالغاز بمصنع ورق في الصين

كارثة بمصنع صيني.. انفجار يقتل 5 عمال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

12 لاعب دفعة واحدة خارج قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

12:03 م

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

09:00 ص

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية

11:36 ص

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا