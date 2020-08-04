من هي بهيجة حافظ التي يحتفل "جوجل" بذكرى ميلادها؟

يحتفل محرك البحث "غوغل" اليوم بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الشاملة، بهيجة حافظ، والتي كانت مؤلفة موسيقية وممثلة وكاتبة ومخرجة، من مواليد الإسكندرية عام 1908.

أتقنت بهيجة حافظ اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وتلقّت تعليمها في المدارس الأجنبية، وعلى الرغم من وقوف كثيرين أمام خطواتها الأولى في المجال الفني في ذاك الزمان، إلا أنها أصرّت على كسر قيود الرجعية ومنحت حياتها كلها للفن.





ولدت بهيجة حافظ في الإسكندرية، 4 أغسطس 1908، في عائلة أرستقراطية ذات ميول فنية، وتلقت تعليمها في أرقى المدارس الإسكندرية الفرنسية، وكان والدها ناظر الخاصة السلطانية في عهد السلطان حسن كامل، محمد حافظ، وكان هاويا للموسيقى، ويقوم بتأليف الأغاني وتلحينها، ويعزف على آلات العود والقانون والرق والبيانو، بينما كانت والدتها تعزف على آلتي الكمان والتشيلو، فيما عزف أخوتها على آلات مختلفة.