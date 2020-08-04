حفاظا على كرامتهم.. منع تصوير متلقي المساعدات الخيرية بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليمات مشددة بتعميم منع التصوير "الفوتوغرافي والفيديو"، لمتلقي المساعدات المادية أو العينية من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية أو الفرق التطوعية، وذلك تماشيًا مع قوانين حقوق الإنسان دوليًا، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في الحفاظ على كرامة المواطن المصري.





وقال محافظ كفرالشيخ، انه يمكن إبراز دور ومجهودات تلك الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية من خلال تصوير فرق المتطوعين والمساعدات العينية فقط لا غير.





وشدد، على ضرورة احترام مشاعر الأسر العفيفة والمعوزه من خلال عدم تصوير أي فرد من افرادها اثناء عمليات توزيع الطرود والمساعدات او نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.



