بالأسماء.. تعرف على أوائل الثانوية العامة لعام 2020

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة، معقبا: "تكريما للأوائل علينا ذكر أسمائهم والمحافظات التي ينتمون لها".





وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأول مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي علوم هو أحمد السيد برعي السيد بمجموع 410 درجة من محافظة بني سويف.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الأول على شعبة علمي رياضة هو عمر عبدالسميع عبدالجواد بمجموع 410 ومن محافظة القليوبية، لافتا إلى أن الطالبة علا أحمد سعد هى الأولى منفردة على الشعبة الأدبية بمجموع 409 ومن محافظة القليوبية، متابعا أن الطالبة سامية محمد عبدالرحمن هى الأولى على المكفوفين بمجموع 395.5 درجة.





نتيجة الثانوية العامة 2020 | أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط مباشر على موقعها الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها، عبر موقع الوزارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي) وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس.





نتيجة الثانوية العامة 2020





وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).



