الإمارات: عدد فحوصات فيروس كورونا تجاوز 5 ملايين فحص

كشف عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أن أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تبلغ 90%، مؤكد أنها "نسبة من بين الأعلى عالمياً".

وقال عبدالرحمن العويس، في تصريحات صحفية، إن عدد فحوصات فيروس كورونا في الإمارات تجاوز 5 ملايين فحص.

وقد أوضح الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية، أن جهاز المناعة للإنسان يضعف مع تقدم العمر، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والأورام، موضحا أن هذا ما يفسر تعرض كبار السن للمضاعفات بعد الإصابة بمرض كوفيد19، وذلك نتيجة قلة مخزون الخلايا الدفاعية لديهم.

وأضاف "الحمادي" في كلمته: "خط الحماية الأول لجسم الإنسان هو اتباع أسلوب حياة صحي، مع ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، والابتعاد عن التدخين، كما أن اضطرابات النوم والسمنة تؤثر على الصحة العامة للإنسان".