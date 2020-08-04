عاجل| بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائى.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، سيتم بثه مباشرة فى الساعة الخامسة عصرًا على القنوات المصرية بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائى، وسيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة بعد بدء المؤتمر الصحفي.

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.




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