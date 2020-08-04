عاجل| بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائى.





وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، سيتم بثه مباشرة فى الساعة الخامسة عصرًا على القنوات المصرية بخصوص إجراءات انعقاد الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائى، وسيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات على الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة بعد بدء المؤتمر الصحفي.



