خلال ساعات.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:43 ص
نتيجة الثانوية العامة 2020 | أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط مباشر على موقعها الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها، عبر موقع الوزارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي) وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس.
نتيجة الثانوية العامة 2020
وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها أمس الاثنين 3/8/2020، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، اليوم الثلاثاء بعد الساعة الثانية ظهرا.
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