خلال ساعات.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
نتيجة الثانوية العامة 2020أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط مباشر على موقعها الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها، عبر موقع الوزارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسميوسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2020

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا). 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها أمس الاثنين 3/8/2020، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، اليوم الثلاثاء بعد الساعة الثانية ظهرا.

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