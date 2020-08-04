ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الثلاثاء
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:39 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات و صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% رابحاً 30.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4998.89 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.92% رابحاً 49.610 نقطة ليصل إلى مستوى 5464.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسراً 7.07 نقطة ليصل إلى مستوى 4078.90 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحاً 6.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4054.41 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 49.3 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي عبر 3385 صفقة
وصعدت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%.
وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.53%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 13.25%، ثم سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.38%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.50% ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 5%.
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