وزير التعليم: نسبة النجاح في الثانوية 81.5%.. والبنات تفوقت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر تفخر باتمام الامتحانات لكل المراحل الدراسية في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أن العام الدراسي مر بنجاح رغم محاولات تعطيل عملية التطوير.

وأشار "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 81.5% وهى أعلى من نسبة النجاح العام الماضي، معقبا: "البنات تفوقت على الأولاد".

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