"الأطباء" تنعي رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي واستشاري المسالك البولية بـ"المحلة العام"

نعت نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى الدكتور عبدالوهاب السعدنى رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولى، والذي وافته المنية في مستشفى صدر المنصورة بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، والدكتور مجدي أمين الدميرى استشاري مسالك بولية بمستشفى المحلة العام، بعد ان وافته المنية نتيجة إصابته بڤيروس كوڤيد 19.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرهم الكريمة ونسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".





وأشارت إلى ان الدكتور الدكتور عبدالوهاب السعدنى، يعد الشهيد رقم الــ( 135)، والدكتور مجدى أمين الدميرى يعد الشهيد رقم الــ( 136)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.





وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



