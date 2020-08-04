رغم التهديد بحظره.. مايكروسوفت تواصل مفاوضات الاستحواذ على "تيك توك"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


 قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية أمس إنها ستواصل مفاوضاتها للاستحواذ على تطبيق "تيك توك" المتخصص في نشر المقاطع المصورة الصغيرة، وذلك مع شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق، وذلك عقب المباحثات التي أجراها الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 وتعهد عملاق التكنولوجيا الأمريكي بإتمام مفاوضاتها للاستحواذ على عمليات الشركة الصينية في الولايات المتحدة بحلول منتصف سبتمبر المقبل، كما تعهدت بإجراء مراجعة أمنية وبإيضاح التفاصيل الخاصة بالمنافع الاقتصادية من الصفقة إلى الحكومة الأمريكية. وقالت تقارير صحيفة إن شركة بايت دانس وافقت بالفعل على التخارج من عملياتها في الولايات المتحدة في محاولة منها لتخفيف التوترات مع البيت الأبيض بعد أن قالت الإدارة الأمريكية إنها ستحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من احتواءه على تهديدات تتعلق بالأمن.


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