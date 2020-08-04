الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة ومعتدل بالسواحل الشمالية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرضت الإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبدالكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وشاشة on e. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ورياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية صباحا. 

ومن المتوقع أيضًا، أن تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقسًا معتدلًا ورياحا معتدلة. 

وتتوقع الهيئة، أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 82%، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد، طقسًا شديد الحرارة، ورياحا معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد. 

أما ليلا، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد. 

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية: 
القاهرة العظمى 36 والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24
بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25
دمياط العظمى31 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 22
السويس العظمى 36 والصغرى 24
العريش العظمى 33 والصغرى 22
طابا العظمى 37 والصغرى 30
سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 24
شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس بوابة الفجر الفجر الأرصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

دوري أبطال أوروبا يهدد انضمام لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 8 ساعات

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ يقاتل على ضم موهبة برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ 43 دقيقة

الزمالك يجرد الرجاء الرجاء من نجمه الأول

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تصدم الجميع بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بن شرقي يكشف تفاصيل أزمة الملهي الليلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 10 ساعات

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

طقس حار ورياح ومنخفض هندي.. طقس أول أيام شهر يوليو

الأرصاد تعلن موعد انكسار درجة الحرارة.. وتحذر من هذه الظاهرة

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن طقس السبت

الأرصاد تكشف عن طقس اليوم.. وتحذر المواطنين

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:20 ص

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

09:00 ص

قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

09:24 ص

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

09:00 ص

مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار بكوريا الجنوبية

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا