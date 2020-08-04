الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة ومعتدل بالسواحل الشمالية

استعرضت الإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبدالكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وشاشة on e.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ورياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية صباحا.





ومن المتوقع أيضًا، أن تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقسًا معتدلًا ورياحا معتدلة.





وتتوقع الهيئة، أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 82%، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد، طقسًا شديد الحرارة، ورياحا معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.





أما ليلا، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.





وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25

دمياط العظمى31 والصغرى 26

الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 22

السويس العظمى 36 والصغرى 24

العريش العظمى 33 والصغرى 22

طابا العظمى 37 والصغرى 30

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 24