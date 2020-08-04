ابتكار جديد.. كمامة ذكية تترجم 8 لغات وتحقق التباعد الاجتماعي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
منار طارق
جعلت جائحة كورونا كمامات الوجه امر ضروري للوقاية من العدوي. وفي هذا الصدد، ابتكرت شركة Donut Robotics اليابانية كمامة ذكية تتصل بالإنترنت، تقدم لمرتديها تعليمات بشأن التباعد الاجتماعي، وقالت الشركة إنه سيتم طرح أول 5 آلاف قطعة منها في الأسواق اليابانية في سبتمبر المقبل، وفقا لما اوردته شبكة سكاي نيوز.

صنعت الكمامة الذكية من البلاستيك ولونها أبيض. ومن مميزاتها ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى، هي الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والتايلندية. ويتم ارتداءها فوق الكمامة التقليدية، وتتصل بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث، حيث يمكنها تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء المكالمات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للكمامة الذكية إن شركته تبحث بيع الكمامة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضا، حيث "تلقى اهتماما قويا" على حد تعبيره.

ويبلغ سعر الكمامة الذكية حوالي 40 دولارا أميركيا، كما يتوجب على المستهلك شراء تطبيق ذكي للكمامة من خلال المتاجر المتوفرة عبر الإنترنت، من أجل تشغيلها.

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