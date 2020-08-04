الطالع الفلكي الثّلاثَاء 4/8/2020..القَنَاة الصّحِيحَة!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الرّابعة و27 دقيقة فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الخامسة و17 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 28 أبيب قبطى ، 4 آب رُومى ، 14 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (حضرتك تِبْآ مين بتِتْحِشِر بِصَفَة إيه؟)-أنا إبن عمّها. (أنور وجدى من فيلم غزل البنات-1949)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المريخ فى الحَمَلْ تربيع المُشترى فى الجدى - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)





المريخ تربيع المُشترى نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثالثة و6 دقائق عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





المرّيخ يرمز للنشاط والحركة والمُشترى يرمز للقِيَم الأخلاقيّة الرّاقية والأسفار البعيدة والحظوظ السعيدة ، مع هذا التربيع (قد) نشعر بقدر من الحماسة الزائدة/ المرّيخ لكن يجب توظيف تلك الحماسة فى قنواتها القانونيّة الرسميّة مُتبعين القوانين والأعراف والأصول والتقاليد (الجدى يحكمه زحل رمز القوانين) ، الأسفار دون تخطيط تؤدى لتبذير المال والفشل ، والدخول فى مُشاجرات بحجّة الوقوف بجانب الضعيف دون معرفة التفاصيل تؤدى للتورّط فى مشاكل ، لذا تأكد أن حماسك مُوظّف فى القناة الصحيحة وبما يتوافق مع قوانين وأعراف المُجتمع.





من وجهة نظر إيجابيّة فهذا التربيع يُشجّعك على التقدّم لآنسة لطيفة ترغب فى الزواج منها ، حذرك الشديد من الرفض من العروس قد يتسبب فى الجبن (نموذج عادل إمام بمسرحية شاهد مشفش حاجة) وتهوّرك الشديد باندفاع قد يتسبب فى سوء تفاهم (نموذج جورج سيدهم بفيلم البحث عن فضيحة) ونصيحة هذا التربيع بالعثور على نقطة وَسَط تضمن شجاعتك فى حدود الأصول والتقاليد.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الثور: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الجوزاء: يوم مناسب لتقريب وجهات النظر وتصفية الخلافات الشائكة ، سواءً كان الخلاف يخصك أوغيرك فقد تكون أنت مفتاح الحل بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى سعادة بالوجه الحَسَن إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج الأسد: لا تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج العذراء : فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج الميزان : ماقلّ ودلّ، مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: تعلّمك لغة جديدة أو حرفة تهواها أثناء وقت الفراغ له مردود مُثمر على مهنتك بمشيئة الله تَعَالى ، رغم أن المكاسب قد تكون بعيدة الأجل.





برج القوس: قد تجد صعوبة شديدة فى مُواجهة الآخرين بعيوبهم ، حاول وضع كلماتك فى ورقة سوليفان ناعمة وتوضيح وجهة نظرك بأسلوب لطيف ومنطقى.





برج الجدى: أحد الخبثاء قد يستدعيك للمشاركة فى أمر لست على علمٍ تام بكل تفاصيله ،لا تورّط نفسك فيما لاتعرفه ولاتُجالس المشبوهين.





برج الدّلو: : الزراعة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج ، والعلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً ،حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.





برج الحوت: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.



