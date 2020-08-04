ظهور القرش الحوتي الملقب بـ"المسالم" أمام سواحل الغردقة (صور)

تلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بلاغا بظهور القرش الحوتي الملقب بـ"الحوت المسالم"، والمصنف ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والأضخم حجمًا، وذلك أمام سواحل مدينة الغردقة السياحية.





ومن جهته قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية والغواصين، أنهم شاهدوا القرش يسبح ببطء ولم يتعرض أحد له، وذلك كونه من الكائنات البحرية المسالمة.





وأوضح حسن الطيب أن القرش الحوتي من أنواع القروش المسالمة أو ما يطلق عليه "قرش الحوت"، وترجع أهميته إلى أنه يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويزن حوالى 30 طنًّا، ولا يمثل خطورة على الإنسان، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.



