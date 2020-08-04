رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
نتيجة الثانوية العامة 2020 | يترقب اليوم الطلاب والأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي من المقرر اعتمادها اليوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها أمس الاثنين 3/8/2020، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، أنه نظرًا لتطبيق إجراءات احترازية في ديوان عام الوزارة، لن يستطيع المكتب الإعلامي استقبال الصحفيين أو الإعلاميين.


وأوضحت الوزارة، إن العاملين في المكتب الإعلامي للوزارة سيتواصل مع الصحفيين والإعلاميين والرد على استفساراتهم هاتفيًا أو عبر تطبيق الـ"واتس آب".

الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020

وكشفت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث أكدت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم إعتمادها اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، وسيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة خلال ساعات، وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مدارس المتفوقين وثانوية المكفوفين.
 

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا اليوم الثلاثاء بعد الساعة الثانية ظهرا.

واستفاد 70 ألف طالب وطالبة من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.


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