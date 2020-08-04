التنمية المحلية: تطوير مسار العائلة المقدسة هدية مصر للعالم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تطوير نقاط مسار العائلة المقدسة يعتبر هدية مصر للعالم أجمع، حيث يتكون المسار من 25 نقطة في 8 محافظات.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير التنمية المحلية عقد اجتماعا عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع نواب المحافظين وسكرتيري العموم، لمناقشة ماذا تم في عملية تطوير المناطق المحيطة بمسار العائلة المقدسة.





وأكد أن كل الجهات المعنية تعمل على تطوير أماكن الزيارات بمسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق ليكون الافتتاح في أكتوبر المقبل بالشكل الذي يليق بمصر وبمسار العائلة المقدسة، منوها بأنهم قاموا بتطوير مرسى كنيسة السيدة العذراء في المعادي.





عقدت وزارة التنمية المحلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة التنسيقية، لمتابعة مشروع مسار العائلة المقدسة، بحضور قيادات الوزارة وسكرتيري عموم المحافظات الثمانية التي تمر بها نقاط المسار الـ25 ونواب المحافظين وممثلين لوزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية المصرية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضارى.





وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوي، في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، أهمية هذا المشروع القومى وحرص القيادة السياسية ورئيس الوزراء على المتابعة المستمرة له والانتهاء منه خلال أقرب فرصة بالصورة التى تليق بمصر.





وأشار شعراوي إلي أهمية تضافر كافة الجهود بين المحافظات والهيئات الحكومية والمشاركة المجتمعية والمجتمع المدني وتقديم كل سبل الدعم للانتهاء من المشروع وتطويره في التوقيتات المحددة نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمسار رحلة العائلة المقدسة.





وشهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات المشروع وإزالة أي عقبات قد تقف أمام الإنتهاء من أعمال البنية التحتية واستكمال الشكل الحضارى له، وقدم قامت كل المحافظات عرض تعريفي لجهودها في تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة الماضية وخطتها لتنفيذ المرحلة التالية وعرض بيانات مصورة لما تم انجازه على أرض كل محافظة من أعمال التطوير التى تم القيام بها فى المناطق المحيطة بنقاط المسار والعناصر المزمع الإنتهاء منها خلال الفترة القادمة.



