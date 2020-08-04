تعرف علي فرصة غزل المحلة في الصعود للدوري الممتاز

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
ابراهيم عبد العظيم
يعد فريق غزل المحلة أحد أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني حالياً و من أقدم الأندية الجماهيرية المتواجدة وصاحبة الالقاب بعد إنشائه في عام 1936.

حيث حصل غزل المحلة على بطولة الدوري الممتاز موسم 1973-1972 بالإضافة إلى وصوله لنهائي كأس مصر 6 مرات و كأس السوبر مرة واحدة وكان غزل المحلة أحد الأندية التي كانت تمتلك لاعبين لا يخشون أي فريق.

ويستعرض لكم 'الفجر الرياضي' فرصة غزل المحلة للصعود إلي الدوري الممتاز هذا الموسم في القسم الثاني في حالة عودته مرة أخري بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المنتشر في الأونه الأخيرة.

لعب غزل المحلة عدد 17 مباراة تمكن خلالهم في تحقيق الفوز في عدد 9 مباريات و تعادل في 5 مباريات وهزم في 3 مباريات جعلته في المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلف دمنهور المتصدر.

يتبقي لغزل المحلة فقط 5 مبارايات وهم : الرجاء في مطروح و ابوقير للاسمدة على ملعب غزل المحلة و بلدية المحلة على ملعب البلدية و بيلا على ملعب غزل المحلة و الأوليمبي على ملعب الأوليمبي.

حيث أن الظروف في هذه الخمس مباريات تشير إلي تفوق غزل المحلة بسبب فارق النقاط بينه وبين باقي الفرق.

حيث حقق الفوز في الدور الاول من قبل على فريق الرجاء بنتيجة هدفين دون رد وخسر من أبوقير للأسمدة بهدفين دون رد وفاز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف وحقق فوزاً كبيراَ على بيلا بنتيجة خمسة أهداف دون رد وتعادل مع الاوليمبي بهدفين لمثلهما.

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