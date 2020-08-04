راغب علامة ينتقد اتباع الزعامات الطائفية بلبنان بعد سيطرتهم على المازوت المدعوم

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قام الفنان اللبنانى راغب علامة، بمهاجمة أتباع الزعامات الطائفية في لبنان بعد استيلائهم على المازوت المدعوم من الدولة اللبنانية، ثم يقومون ببيعه في السوق السوداء بأسعار أعلى من قيمته،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب راغب علامة تغريدة جديدة قال فيها:"باختصار!!! الدولة اللبنانية تدعم المازوت من ما تبقّى من أموال الناس، يقوم أتباع الزعامات الطائفية بالسيطرة والاستيلاء على المازوت المدعوم ويبيعونه للناس بالسوق السوداء!! لعنكم الله يا من لا تعرفون الله".









وفي سياق آخر، انتهى الفنان راغب علامة من تسجيل بعض أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، و يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة، أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش.