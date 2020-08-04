الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 استطاعت طلاب الثانوية العامة من الانتهاء من أداء الثانوية العامة في كافة المواد الدراسية الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة من خلال التعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة الطلاب من الإصابة بهذا الوباء الذي انتشر في البلاد وفي العالم كله، وبالتالي تم إيقاف الدراسة من قبل وزير التربية والتعليم واستكمل جميع الطلاب المناهج الخاصة به، من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم.





للحصول علي نتيجة اضغط الآن علي نتيجة الثانوية العامة 2020





وسط ترقب وقلق شديد من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي بانتظار ظهور النتيجة بأسرع وقت لأنها تقوم بتحديد مصيرهم بالذهاب إلى الكليات والجامعات لإستكمال مشوار حياتهم في التعليم، وبالتالي يأمل أولياء الأمور أن يتمكن أبنائهم من أداء الاختبارات بشكل صحيح لكي يتمكنوا من الوصول إلى أحلامهم في التعليم.





بث مباشر مؤتمر وزير التربية والتعليم













ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القادمة القليل بعد أن يتم رفعها بشكل رسمي على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وسوف يعلن عنها وزير التربية والتعليم وبعدها يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من خلال استخدام أرقام الجلوس الخاصة بهم، ولكن بعد أن يتم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي



