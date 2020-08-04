تتويج كلوج بطل للدوري الروماني للمرة الثالثة على التوالي

توج كلوج بلقب الدوري الروماني لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الإثنين، بعد أن حول تأخره إلى فوز (3-1) على يونيفرسيتاتيا كرايوفا في مواجهة فاصلة، ليحسم ممثل البلاد في دوري أبطال أوروبا.





وقال الاتحاد الروماني للعبة قبل ساعات من المباراة، إنَّ الفائز سيصعد للأدوار التأهيلية لدوري الأبطال.





وجاء القرار غير المسبوق للالتزام بآخر مهلة للاتحاد الأوروبي "اليويفا"، أمام الاتحاد الوطنية لحسم المتأهلين للمنافسات القارية في الموسم المقبل.





وكان آخر موعد اليوم الثالث من أغسطس





وفاز كلوج بلقبه السادس منذ 2008 بعد جمع 49 نقطة، بينما توقف رصيد يونيفرسيتاتيا عند 44 نقطة، ولديه مباراة متبقية.