الزمالك يجرد الرجاء الرجاء من نجمه الأول

رفض نادي الزمالك الحلول الودية بشأن مشاركة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الرجاء لقاء الذهاب في المغرب يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل على أن يكون لقاء العودة يوم 2 أكتوبر المقبل في القاهرة.

ويتمسك الزمالك بسداد الرجاء المغربى لـ200 ألف دولار حال رغبته في إشراك أحداد أمام الفريق الأبيض في نصف النهائي وذلك وفقًا للعقد المبرم بين الناديين والخاص بإعارة اللاعب للنادى المغربى حتى نهاية الموسم الجاري.