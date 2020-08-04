زي النهاردة.."صنداي" يقود الأهلي لفوز تاريخي على ريال مدريد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:35 ص
الأهلي وريال مدريد
الأهلي وريال مدريد
علاء خليف
زي النهاردة في الرابع من أغسطس لعام 2001، حقق النادي الأهلي فوزًا تاريخيًا على فريق ريال مدريد الإسباني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما علي استاد "القاهرة الدولي" وسط حضور جماهيري كبير، ضمن احتفالات النادي الأهلي بحصوله علي لقب نادي "القرن الأفريقي" وحصول الملكي علي لقب نادي "القرن الأوروبي".
مباراة ريال مدريد كانت المباراة الأولي للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي، وكان انتصاره التاريخي على نادي القرن الأوروبي بمثابة تقديم أوراق اعتماده للجماهير الحمراء، وبداية انطلاقته نحو تحقيق النجاحات والإنجازات رفقة الأهلي، حيث استطاع بعدها التتويج بالعديد من الألقاب والبطولات رفقة الفريق الأهلاوي وبات واحد من أفضل المدربين في تاريخ النادي.

تشكيل الأهلي والريال في مباراة "القرن":

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: عصام الحضرى - أشرف أمين - شادي محمد - وائل جمعة - سعيد عبدالعزيز - حسام غالي - هادي خشبة - خالد بيبو - محمد جودة - أحمد أبو مسلم - علاء إبراهيم.

على الجانب الآخر خاض ريال مدريد المباراة بتشكيلته الأساسية والتي ضمت كل من: سيزار - فرندو هيرو - جيرمى - كارنكا - روبرتو كارلوس - هيليجيرا - فيجو - ماكليللى - زين الدين زيدان - سافيو - راؤول جوانزاليس.

صنداي يمنح الأهلي فوزا تاريخيا على الريال:

جاء هدف الأهلي الوحيد في شباك ريال مدريد عن طريق اللاعب النيجيري صنداي أبيجي مهاجم الفريق الأحمر، وذلك في الدقيقة 51 من عمر اللقاء اثر تمريرة رائعة من حسام غالي قائد الأهلي الحالي ليسكنها المهاجم النيجيري الشباك، ويعد هذا الهدف الوحيد الذي تذكره الجماهير الحمراء للاعب النيجيري الذي رحل سريعا عن صفوف الفريق الأهلاوي دون أن يترك بصمة واضحة مع الفريق.

وأحدث فوز الأهلي على ريال مدريد ضجة كبيرة في الوسط الكروي العالمي، خاصة وأن انتصار المارد الأحمر جاء على حساب الفريق الملكي والذي كان يضم كوكبة من أفضل نجوم الكرة العالمية وقتها وعلى رأسهم الفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني راؤول جونزاليس والبرازيلي روبرتو كارلوس.

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