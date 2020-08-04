يسرا: قلة مشاهدي في "صاحب المقام" لم تزعجني

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أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة تجاه ردود الأفعال التي تلقتها عن فيلمها الجديد "صاحب المقام" الذي تم عرضه، منذ عدة أيام، عبر إحدى المنصات الإلكترونية العربية.



وقالت يسرا، في تصريحات صحفية، إن الجمهور تفاعل مع شخصية "روح" التي قدمتها بشكل كبير، لاسيما أن المشاهد تجمع بين الضمير والطيبة، لافتة إلى أنها لم تغضب من قلة عدد مشاهدها بالفيلم، لأنها مؤمنة بالكيف وليس الكم، والدليل على ذلك قبولها للعمل في فيلم "عمارة يعقوبيان" رغم قلة مشاهدها.



وأبدت يسرا إعجابها الشديد بعرض العمل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك لإيمانها الكبير بأن المستقبل يكمن في هذه المنصات، و توجهت بالشكر للمنتج أحمد السبكي على خطوته الرائدة بعرض الفيلم على المنصة كأول فيلم مصري يُعرض على منصة قبل عرضه بالسينمات.



ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ريهام عبدالغفور، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمود عبدالمغني، فريدة سيف النصر، سلوى محمد علي، من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.