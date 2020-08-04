قنبلة من العيار الثقيل في ميركاتو ريال مدريد

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني لمفاجأة من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفية وذلك بعدما توج بلقب الليجا في الموسم المنقضي وسط اضطرابات اقتصادية كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر هذا الصيف في بيع عدد من لاعبيه فقط لكسب الأموال، ولا ينوي التعاقد مع أي صفقة جديدة.

كان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي قد أكد أن ريال مدريد لن يبرم أي صفقة كبرى في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يرغب في التخلص من أكثر من لاعب في فريقه مثل الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز.

ونجح زيدان في قيادة الميرنجي لحصد لقب الليجا، بينما لا يزال الفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولديه مباراة مهمة هذا الأسبوع ضد مانشستر سيتي في إياب ثمن النهائي.