ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:00 ص
ترامب
ترامب
وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

 

وقال ترامب، في مقابلة مع "أكسيوس، إن قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

 

وأضاف ترامب "كان قرار إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو أعظم خطأ في تاريخ بلادنا. هذه وجهة نظري".

 

وفي وقت سابق، صرح ترامب صرح مرارًا، بأن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء سياسة "الحروب التي لا نهاية لها" وتسعى إلى إقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.


وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يمهل مالك تطبيق "تيك توك" 45 يوما للتفاوض بشأن البيع، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

 

وقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع تطبيق "تيك توك" الصيني.

 

وقال "ترامب": "سأمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة"، لافتا إلى "أنه سيتم منع تطبيق "تيك توك" في غضون 24 ساعة".

 

هذا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.


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