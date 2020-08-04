ننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 .. ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة الطب والهندسة





مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2020، بعد إعلان نتائج الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، يبدأ الطلاب المتخرجون من الثانوية في البحث عن كل ما يخص تنسيق الجامعات 2020، والحدود الدنيا للقبول في الجامعة وخاصة كليات القمة وهي كليتي الطب والهندسة حيث تشير التوقعات ارتفاع الحد الأدنى خاصة بعد أن سربت مصادر ارتفاع نسبة نجاح الثانوية بنسبة 79.6 بالمائة.





مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 المرحلة الأولي كليات القمة

وحسب مراقبين أن مؤشرات المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة 2020، أن الحد الأدنى لشعبة علمي علوم هي 96.5%، أما الشعبة العلمية رياضة 93.4% للقبول في المرحلة الأولى للتنسيق، أما الشعبة الأدبية فالحد الأدنى للقبول هو 83%، وحسب توقعات أن المرحلة الأولى هي لكلية الطب تنسيق كلية الهندسة و كليات الاقتصاد والألسن، وانخفاض تنسيق كلية الهندسة في هذا العام.





موعد المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2020

وبسبب تأخر إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، قرر مكتب تنسيق القبول في الجامعات تأجيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الحالي، ولحين انتهاء الطلاب من أداء اختبارات القدرات التي تشترطها بعض الكليات، والمقرر أن يبدأ اختبار القدرات يوم السبت.





الكليات الجديدة في تنسيق الجامعات 2020

ومن الجديد في هذا العام، أضاف المجلس الأعلى للجامعات، 6 كليات جديدة سيتم إدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، والكليات هي: كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، وكلية طب الأسنان جامعة السويس، وكلية طب البيطري جامعة العريش، وكلية الحاسبات وكلية المعلومات جامعة جنوب الوادي، وكلية الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح، وكلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.





قدمنا لكم المؤشرات والتوقعات المبدئية لتنسيق الثانوية العامة 2020، والحدود الدنيا المتوقعة للقبول في الجامعات والكليات القمة في المرحلة الأولى من التنسيق لهذا العام.



