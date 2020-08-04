"قولتهالك".. أغنية جديدة تجمع بين هاني الصغير وإيهاب توفيق

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


فرغ المطرب إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان"قولتهالك"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من توزيع مصطفى الشريف، وكلمات هاني الصغير، وألحان حمدي صديق، ومكساج محمد صقر.


وفي سياق آخر، يستعد الفنان إيهاب توفيق لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "هي دنيا"، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج متيم السراج، وهى من كلمات عوض بدوي، ألحان الراحل أشرف سالم، توزيع أحمد عادل.

والجدير بالذكر أن إيهاب توفيق انتهى من تسجيل أغنية تحمل عنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامي العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، يتعاون فيها حميد الشاعري، مصطفى قمر، هشام عباس.

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