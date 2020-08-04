وهم جديد عن ليونيل ميسي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:08 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي

أكد جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي أن ليونيل ميسي لن ينتقل من النادي الكاتالوني بل سيبقى في الفريق الإسباني حتى اعتزاله.

 

ونفى ماروتا لقناة "سكاي سبورتس" الرياضية، الشائعات التي كانت تدور حول انتقال ميسي إلى سان سيرو واللعب في صفوف الإنتر بالقول: "سيكون من غير اللائق تأجيج الأوهام.. علينا أن نكون واقعيين.. فالشائعات طوباوية وتمنّي النفس، لأن الجميع يحب أن ينضم ميسي لفريقه، ولكن من غير اللائق الجري وراء الأوهام والشائعات فعلينا أن نعود إلى الواقع".

 

وتابع: "ميسي لاعب رائع لكنه سيبقى في برشلونة الذي يعتبر الموئل المثالي له، وأعتقد أنه سيظل مع النادي لنهاية حياته المهنية".

 

جدير بالذكر أن عقد ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، سينتهي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ذلك لا يضمن بقاءه في "كامب نو" مع وجود بند يسمح برحيله مع انقضاء أي موسم.

 

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