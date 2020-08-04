بشرى سارة لبرشلونة ضد نابولي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:48 ص
إنسيني
إنسيني
الفجر الرياضي

تلقى نادي برشلونة بشرى سارة بإعلان فريق نابولي الإيطالي إصابة نجمه لورينزو إنسينيي بالأوتار خلال الفوز 3-1 على لاتسيو في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، مما قد يبعده عن المشاركة أمام البرشا الإسباني في مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

 

وغادر إنسينيي، الذي سجّل هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 54، الملعب وهو يعرج ويبكي في الدقائق الأخيرة من المباراة يوم السبت الماضي على ملعب سان باولو.

 

ولم يوضح نابولي، الذي تعادل على أرضه 1-1 أمام برشلونة في مباراة الذهاب قبل توقُّف المنافسات بسبب فيروس "كورونا"، إن كان اللاعب البالغ 29 عاماً سيغيب عن مباراة الإياب.

 

وقال نابولي: .خضع لورينزو إنسينيي لفحوص أكّدت أنه أصيب في وتر بعضلات الفخذ الأيسر بجانب كدمات بالعظام"، دون أن يعلن فترة ابتعاده عن الملاعب.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا دوري ابطال اوروبا برشلونة انسيني

أخبار تهمك

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

منذ حوالي 9 ساعات

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يتمسك بـ"ميسي" اليابان

منذ ساعة و 19 دقيقة

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 18 ساعة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

بشرى سارة لبرشلونة ضد نابولي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 8 ساعات

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

منذ 37 دقيقة

"الصحة العالمية" تصدم الجميع بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يكشف تفاصيل أزمة الملهي الليلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - نابولي 2 × 1 لاتسيو || الدوري الإيطالي

قرعة دوري أبطال أوربا.. تفوق كاسح لبرشلونة أمام نابولي بالأرقام

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

خبر سار لبرشلونة قبل صدام نابولي في دوري الأبطال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

01:27 ص

"الصحة العالمية" تصدم الجميع بشأن كورونا

07:45 ص

كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

04:57 ص

ترامب يكشف عن أكبر خطأ ارتكبته أمريكا في الشرق الأوسط

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا