إدريس إلبا يؤكد طرح نسخة سينمائية من مسلسل LUTHER



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن إدريس اكد الخبر عبر منشور له عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل، وقال انه سيبذل ما في وسعه ليطرح الفيلم بنفس القدر من التميز الذي طرح به المسلسل.



ويعمل حاليا النجم إدريس البا على تصوير مشاهد من فيلمه الجديد "كونكريت كاوبوي"، بشوارع مدينة فيلادلفيا.



بعد العديد من المطالبات التي تلقاها إدريس البا من الجمهور، استجابت شبكة BBC بسعيها لطرح نسخة سينمائية من مسلسل إلبا الناجح LUTHER.