ريال مدريد يتمسك بـ"ميسي" اليابان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:18 ص
كوبو
كوبو
الفجر الرياضي

رفض نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا من بايرن ميونيخ الألماني لضم تاكيفوسا كوبو البالغ 19 سنة المعار إلى ريال مايوركا الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

 

وشارك كوبو في 36 لقاء وسجل 4 أهداف ةكان ضمن أبرز اللاعبين الشباب في الدوري الإسباني واختير في تشكيل مفاجآت الليجا لهذا الموسم

 

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن بايرن ميونيخ اتصل بريال مدريد للاستفسار عن وضعية النجم ميسي اليابان مبديا استعداده لدفع مبلغ مالي أكبر مقابل إعارته لكن اللاعب رفض اللعب خارج إسبانيا.

 

وترغب أندية أوروبية في التعاقد مع كوبو الملقب بميسي اليابان لكونه يمثل سوقا مهما في شرق آسيا حيث تتسابق الأندية الكبرى على زيادة متابعيها وأنصارها في المنطقة والاستفادة من الإيرادات المالية من المتابعة التلفزيونية والإعلانات.

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