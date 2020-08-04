لمرضى السكري.. نصائح مهمة لنظام غذائي صحي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للسكر، إن النظام الغذائي لمريض السكر اختلف تماما عن السابق، حيث يجب أن يحرص مريض السكر على تناول غذاء متوازن من جميع الأصناف.

وأشارت "منى عبدالمطلب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الاثنين، إلى أن مريض السكر يجب أن يعرف أن النشويات ليست متواجدة فقط في الخبز والأرز والمكرونة، ولكن موجودة أيضا في اللبن والخضروات والفواكه.

وأضافت أن مريض السكر يجب أن يثبت كمية النشويات خلال اليوم بشكل متناسب مع حالته، منوهة بأن البقوليات هى أفضل مصدر للنشويات والبروتين لمريض السكر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد الأسبق، إن مرضى الكلى يستلزم شرب المياه بكثرة خاصة خلال فترة الصيف، موضحًا أن مرضى الكبد يواجهوا مشكلة الكبد الدهني والمتمثل في ترسب الدهون في الكبد نتيجة زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وهذه المشكلة تظهر مع الوجبات السريعة.

وأكد "عصمت"، خلال تصريحات سابقة، على ضرورة أن يكون هناك تناسق في نسب الأكل طوال العام، بحيث يكون نصف الكمية خضروات، وربع الكمية كربوهيدرات، وربع الكمية لحوم لمنع ترسب الدهون في الكبد.

ووجه مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد الأسبق، نصائح لمرضى الكبد خلال عيد الأضحى، مشددًا على ضرورة ألا تزيد نسبة اللحوم في اليوم عن 100 جرام بحيث ينقسم الكيلو على 10 أفراد، مع زيادة الخضروات وشرب المياه بكثرة، إلى جانب تقليل الملح.

ونوه، بأن مرضى الكلى نسبة البروتينات الحيوانية التي يتناولها أقل من 100 جرام، وعلى استشارة الطبيب حول وضع الكلى لكونها تختلف من حالة لأخرى، مع الاتجاه للدواجن والأسماك بدلًا من اللحوم الحمراء.

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