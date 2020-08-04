تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:00 ص
موعد مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي
موعد مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي
كتب: علي ماهر حلمي
يستضيف نادى بايرن ميونيخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي يوم 8 أغسطس المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستعود من جديد بعد أن توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى أوروبا.

وتذاع المباراة بين النادى الألماني أمام نظيره الإنجليزي عبر قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ على حساب نظيره تشيلسي بالمباراة التي جمعت بينهم فى شهر فبراير الماضي على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 8 أغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا الدولي بمدينة ميونيخ الألمانية.

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