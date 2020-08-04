تفاصيل مفاوضات ليفربول لضم عيسي ماندي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
ذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم أن إدارة نادى ليفربول وضعت اللاعب الدولي الجزائري عيسي ماندي ضمن أولوياتها خلال هذا الصيف للتعاقد مع مدافع ريال بيتيس الإسباني بأمر من المدرب يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن أولوية نادى ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الحالية ستكون التعاقد مع مدافع وذلك عقب رحيل اللاعب الدولي الكرواتي ديان لوفرين إلى صفوف نادى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأضافت الصحيفة أن نادى ليفربول الإنجليزي قدم عرضاً بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع ريال بيتيس اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي لكن رفضت النادى الاسباني هذا العرض.

حيث يستعد نادى ريال بيتيس على للموافقة لبيع اللاعب الجزائري لكن فى حالة واحدة فقط وهي دفع 30 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي للاعب من النادي.

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