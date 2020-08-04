عنتر يقترب من الرحيل عن الزمالك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:01 ص
محمد عنتر
محمد عنتر
غدير أحمد
يقترب محمد عنتر، لاعب نادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبل.

وهبطت حالة من عدم الرضا والقناعة لدي مسئولي الزمالك، والجهاز الفني من المستوى الذي ظهر به اللاعب قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويأتي على ذلك عودة الفريق لخوض المباريات الودية، بجانب قلة المستوى الفني التي ظهر به عنتر مؤخراً، على عكس الأداء المميز الذي كان يظهر به مع الأسيوطي سبورت.

ويوجد العديد من المنافسة في مركز عنتر في الزمالك نظرا لوجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في نفس مركزه أمثال شيكابالا ومصطفى فتحي وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما.

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