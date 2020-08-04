مفاجأة.. كونتي يهدد إنتر ميلان بالرحيل هذا الصيف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
شهدت الساعات الماضية مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل انطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان، وذلك بعد نهاية بطولة الدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة.

وأشارت بعض التقارير الإيطالية، أن كونتي يهدد فريق إنتر ميلان بالرحيل هذا الصيف بعد نهاية بطولة الدوري الأوروبي مباشرة.

وأوضحت تلك التقارير إلى أن هناك أزمة بين كونتي وإدارة الفريق الإيطالي بشأن صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحف الإيطالية، فإن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق أبرز المرشحين لخلافة كونتي وقيادة تدريب إنتر ميلان.

يذكر أن إنتر ميلان أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس حامل اللقب.

أخبار تهمك

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 16 ساعة

الادعاء العام الأمريكي: ترامب قد يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال المصرفي

الآن

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 11 ساعة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 22 ساعة

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

منذ حوالي 5 ساعات

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعة

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة "الهداف"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 7 ساعات

كريم نيدفيد يقترب من مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده رغم المرض

عاجل.. "الفجر" تنشر تفاصيل جديدة بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

01:27 ص

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا