تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:34 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبد القادر عرابي
يواصل النادي الأهلي، سعيه لحسم ملف نجم الفريق رمضان صبحي، والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويطمح النادي الأهلي في الإبقاء على اللاعب بصفة دائمة، بعد أن قضى موسماً ونصف على سبيل الإعارة مع القلعة الحمراء.

وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة الأهلي، فإن النادي رفع عرضه لشراء اللاعب بشكل نهائي، مقابل 3.5 مليون دولار.

وأكدت المصادر، أن ملف ضم رمضان يحظي بأهمية خاصة من قبل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالإضافة للجنة التسويق، التي يشرف عليها أمير توفيق.

وشدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، على ضرورة العمل على شراء اللاعب بشكل نهائي، نظراً لحاجة الفريق لجهودة.

وفي سياق متصل، يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة نادي إنبي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك يوم الأحد القادم.

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